Sondaż WP. Polacy powiedzieli, czy zastosują się do nowych obostrzeń

Wprowadzone przez rząd nowe obostrzenia budzą wielkie kontrowersje. Minister zdrowia Adam Niedzielski początkowo nazwał je "narodową kwarantanną", co później inni przedstawiciele rządu próbowali prostować, twierdząc, że sformułowanie "narodowa kwarantanna" nie jest precyzyjne i chodzi jedynie o wprowadzenie dodatkowych ograniczeń.

Innym obostrzeniem jest zakaz opuszczania domów w noc sylwestrową, co początkowo zostało okrzyknięte "godziną policyjną". W niedzielę premier Mateusz Morawiecki tłumaczył, że rząd nie wprowadza żadnej godziny policyjnej - a tylko apeluje o zostanie w domach

Z kolei wg opublikowanego w Dzienniku Ustaw rządowego rozporządzenia "od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się osób przebywających na tym obszarze jest możliwe wyłącznie w celu: 1) wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej; 2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego".

Zadaliśmy Polakom następujące pytanie: Rząd ogłosił w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia tzw. kwarantannę narodową. W tym czasie będą obowiązywały dodatkowe ograniczenia – w tym np. zakaz opuszczania domów w noc sylwestrową, czy zakaz wyjazdów do hoteli i pensjonatów. Czy zastosuje się Pan/Pani do zasad narodowej kwarantanny?