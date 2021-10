PiS pomaga opozycji? Ekspert o sondażu WP w sprawie polexitu

Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że 38,7 proc. Polaków obawia się obecnie polexitu. Tego niepokoju nie podziela zaś 45,4 proc. badanych. O komentarz do wyników sondażu poprosiliśmy eksperta IBRiS Marcina Dumę. - Ta linia podziału, która się tutaj zarysowała między tymi, którzy wierzą i tymi, którzy nie wierzą w polexit przebiega mniej więcej tam, gdzie przebiega granica między wyborcami obozu rządzącego, (…) a wyborcami opozycji. Wyborcy opozycji w swojej znaczącej większość wierzą, że ten polexit to jest coś, co się dzieje - zauważył. Duma zwrócił jednak uwagę, że liczba osób, które obawiają się wyjścia Polski z UE znacznie wzrosła. - To jest temat, który istnieje od dłuższego czasu i pamiętam takie badanie za pierwszym razem, kiedy takie hasło padło i osób, które wierzyły w ten polexit było zaledwie 20 proc.. Dzisiaj to obejmuje znacznie większą grupę Polaków - stwierdził. Jego zdaniem ta sytuacja jest po części dowodem na sukces narracji opozycji, która swój kapitał wyborczy buduje na ostrzeganiu opinii publicznej przed możliwym polexitem. Dodał również, że do skuteczności tej strategii przykłada się swoimi działaniami PiS.