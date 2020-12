Wigilia 2020. Większość Polaków w święta spotka się z rodziną. Chociaż są obostrzenia

Badanie zostało przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna w dniach 4-15 grudnia 2020 (metoda CAWI). Polaków zapytano o to, czy tegoroczne święta Bożego Narodzenia mają zamiar spędzić z bliskimi, z którymi nie mieszkają na co dzień.

Święta Bożego Narodzenia. Polacy planują świąteczne spotkania z rodziną

To badanie przeprowadziła dr Maria Baran z Uniwersytetu SWPS, dr hab. Katarzyna Hamer z Instytutu Psychologii PAN oraz ich współpracownicy. Jest to czwarta część badań, które dotyczą COVID-19. Pytania są zadawane osobom z tej samej grupy w kolejnych miesiącach i dotyczą stosunku do pandemii. Na początku zrekrutowano 1100 ankietowanych - była to grupa ogólnopolska losowo-kwotowa. Spośród wszystkich badanych w grudniu ankietę wypełniło 807 osób.