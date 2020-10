Sondaż w czasie pandemii. Spadek notowań PiS

Wśród osób, które deklarują gotowość do głosowania, PiS z koalicjantami w Zjednoczonej Prawicy poparłoby w wyborach do Sejmu 36 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska. W wyborach uzyskałaby 28 proc. poparcia. Na Ruch 2050 Szymona Hołowni zagłosowałoby 9 proc. ankietowanych, Lewicę - 7 proc., a Konfederację - 5 proc. Tak wynika z najnowszego październikowego badania Kantar. Do Sejmu nie dostałoby się natomiast PSL-Koalicja Polska (4 proc.).