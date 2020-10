Sondaż CBOS. Pięć partii w Sejmie. Spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej

Według sondażu CBOS Prawo i Sprawiedliwość razem ze swoimi koalicjantami w postaci Solidarnej Polski i Porozumienia może liczyć na 40 proc. poparcia. Tym samym, gdyby wybory do Sejmu odbyły dzisiaj, to właśnie PiS wszedłby do parlamentu jako zwycięski. Jego wynik w porównaniu do badania z września jest o 1 punkt proc. mniejszy.