Wideo Najnowsze sondaż + 2 duda andrzej#Newsroom oprac. Anna Kozińska 47 min. temu Sondaż prezydencki IBSP dla programu WP #Newsroom. Andrzej Duda triumfuje Na Andrzeja Dudę w pierwszej turze wyborów prezydenckich zagłosowałoby 46,45 proc. Polaków - wynika z sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych... Rozwiń już teraz do 300 takich prezydenck … Rozwiń Transkrypcja: już teraz do 300 takich prezydenckich pytanie w badania które robiłeś Porozmawiajmy o pierwszej turze Poproszę o wyniki na początek razem z niezdecydowanym i ważne żeby pokazywać grupę niezdecydowanych tego względu że ta grupa Po pierwsze wzrosła o 2:00 pokazuje nam wyniki i podaj te wyniki w porównaniu z poprzednim sondażem się zmieniły zdecydowanie uroku poparcie dla Andrzeja Dudy A spadło głównie dla Małgorzaty kidawy-błońskiej tą Andrzej Duda ma około 46% Małgorzata kidawa-błońska poniżej 20 jak niemytych niezdecydowany czyli tak jak robiliśmy to do tej pory m czyli tak jakby wyglądało to w dniu wyborów to pierwszy raz naszych sondażach i pierwszy raz chyba we wszystkich sondażach który się pokazywały Andrzej Duda wygrywa w pierwszej turze że to jest dosyć spora zmiana spowodowana właśnie tymi emocjami które teraz widzimy i tym ten nastroju który widzimy teraz w Polsce to jakby bardzo dużo uwaga badania które robimy w w tej chwili one są obarczone właśnie tą tymi dużymi emocjami w szczególności chwili za tydzień czy za dwa tygodnie to emocje mogą być zupełnie inne ale na ten moment można powiedzieć że koronawirus pomaga Dudzie w sondażach Przynajmniej tak tak no czy to też nie jest wielkie zaskoczenie To podobnie jak jest jak z poparciem dla działań rządu zawsze sytuacjach kryzysu kupiłabyś osób która jakby nasz reprezentują chronią jeżeli władza nie popełnia jakiś straszny błędów to to to zawsze popatrzy na nich rośnie tym bardziej właśnie w Ma to wpływ dyskusja o to czy te wybory powinny się odbyć teraz czy za za kilka miesięcy z tego względu że tak naprawdę to tylko Andrzej Duda obecnie prowadzi kampanię wyborczą Dobra to teraz drugi Łukaszu jeszcze porozmawiamy o 2:00 to na początek gdyby w niej znalazł się Duda z kidawę-błońską to jak się tam głosy rozkładają i to ta różnica też rośnie to jest 56-44 takich waszych komentarzach jeszcze nie było Co ciekawe i jeżeli w drugiej turze znalazł się nie znalazłby się jak kosiniak-kamysz tamta różnica jest o jeden punkt mniejsza tam jest 5545 ale gdyby do tej drugiej tury doszło is kosiniakiem kamyszem i z Małgorzata kidawa-błońska prezydent wygrał czy ten kryzys ta sytuacja Która teraz jest obecnie zdecydowanie sprzyja obozu obozowi rządzą całym moim prezentem