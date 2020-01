WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 3 sondażrobert biedrońtłit Natalia Durman 21-01-2020 (14:30) Sondaż prezydencki dla WP. Komentarz Roberta Biedronia W II turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda idzie łeb w łeb z Małgorzatą Kidawą-Błońską (50,09 proc. do 49,91 proc.) - wynika z sondażu... Rozwiń Sondażu które te Rawicz News Room … Rozwiń Transkrypcja: Sondażu które te Rawicz News Room w drugiej turze różnica między Andrzejem Dudą akitą właściwy We Wskazuje na to że tylko kidawa-błońska na ten moment Jak w takim razie I nawet kiedy wszyscy panu mówią że to nie ona jest Nic nie jest moim wrogiem w tej W tym wyścigu na urząd prezydenta To samo jej partnerzy Ja nie zamierzam nikogo Traktować I chcę rozmawiać Dzisiaj te sondaże są dość spłaszczone przypominam Aleksander Kwaśniewski kiedy startował na urząd prezydenta dostał kilka 1:00 Nikt nie spodziewał się że Obciążony taką przyszłością partyjną polityczny Zostanie prezydentem stawał naprzeciwko lechawa Legendy Solidarności No I został prezydentem w kadencji najlepiej Historia Podobnie było w ostatnich wyborach nic się nie spodziewała że Andrzej Duda zostanie prezydentem Pamiętamy te tytuły że trzeba by było przez Miał za granicę na pasażera to pijaną i I stało się jak się Nie przywitał Są w Polsce wybory prezydenckie ja marzę o tym żeby taka Była merytoryczna i żebyśmy rozmawiali o konkretach a ja to konkrety przedstawiłem w