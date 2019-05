Sondaż. Polacy niemal jednomyślni ws. dymisji biskupów

Blisko 80 proc. respondentów w sondażu SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" domaga się dymisji biskupów w związku z tuszowaniem problemu pedofilii w Kościele. Odsetek osób o przeciwnej opinii jest marginalny.

- Częściej za dymisjami wśród biskupów są kobiety (81 proc.), osoby o wykształceniu średnim (81 proc.), dochodzie netto poniżej 1000 zł (84 proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (82 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które uważają, że powinno dojść do dymisji biskupów - z 70 proc. wśród najmłodszych badanych, do 82 proc. wśród ankietowanych powyżej 50 lat - tłumaczy Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.