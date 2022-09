Sondaż. PiS z dużą stratą. A to dopiero początek problemów

PiS traci większość, opozycja przejmuje władzę

Politolog, dr Jarosław Flis przeliczył wyniki najnowszego sondażu na mandaty w Sejmie. PiS mógłby liczyć na 188 miejsc w izbie niższej, czyli ponad 40 mniej by mieć większość. Z kolei koalicja KO-Polska 2050-Lewica- PSL miałaby łącznie 257 mandatów, czyli stabilną większość To jednak o 20 mandatów za mało, by odrzucać ewentualna weta prezydenta Andrzeja Dudy.