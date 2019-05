Sondaż. PiS 15 punktów przed Koalicją Europejską

Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Kantar znacznie odbiegają od badania IBSP, które daje wyraźną przewagę Koalicji Europejskiej. Duży rozdźwięk pomiędzy rezultatami obu badań może wynikać z faktu, że Kantar zapytał Polaków o wyborcze preferencje przed emisją filmu braci Sekielskich nt. pedofilii w Kościele.

11 proc. badanych nie potrafi wskazać, na kogo zagłosuje w eurowyborach. Chęć wzięcia udziału w głosowaniu wyraża 60 proc. respondentów, z czego 25 proc. jest zdecydowana, by pójść do urn, a 35 proc. "raczej" odda głos 26 maja.

Rozbieżne wyniki

"Czy emisja tego filmu będzie miała wpływ na to, jak w nadchodzących wyborach zagłosują Polacy? Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w naszym sondażu. Realizacja badania rozpoczęła się jeszcze przed emisją filmu. Nie wiemy, ilu respondentów zobaczyło go przed wizytą ankietera. Trudno stwierdzić czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu, film będzie oddziaływał na zachowania wyborcze Polaków" - tłumaczy w komentarzu do badania Krassowska.