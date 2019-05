PiS przegrywa w sondażu. Patryk Jaki "czuje, że to manipulacja"

Według sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Spraw Publicznych na zlecenie Radia Zet oraz "Newsweeka", Koalicja Europejska ma aż 10 punktów procentowych przewagi nad Prawem i Sprawiedliwością. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki nie wierzy w autentyczność wyników badania.

- Czuję, że to jest manipulacja. Jak Polska długa i szeroka, w Polsce było tak, że sondaży używało się jako narzędzi kreowania rzeczywistości politycznej. I to, że wiele tych sondaży się tak mocno nie sprawdzało, jest najlepszym tego dowodem. O wszystkim zdecydują oczywiście zawsze wyborcy - już niedługo. Jestem przekonany, że ten sondaż się nie potwierdzi. Aczkolwiek bardzo ważny komunikat, szczególnie dla wyborców Zjednoczonej Prawicy - powiedział Patryk Jaki.

Według tego sondażu na Koalicję Europejską w wyborach do PE chciało głosować 43,63 proc. respondentów, natomiast PiS - 32,94 proc. Mandaty otrzymałaby też Wiosna Roberta Biedronia (poparcie 9,06 proc.) oraz Konfederacja (6,86 proc.). Prognozowana frekwencja ma wynieść ponad 50 proc.

Zobacz także: Balcerowicz ostro do Kaczyńskiego. Cięta riposta Tarczyńskiego

Nie tylko Jaki

Wątpliwości co do wyników badania zgłosił również dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki. Jego zdaniem, nie znajdą one pokrycia w głosowaniu 26 maja.