Sondaż o Marianie Banasiu. PiS ma powody do obaw

W najnowszym sondażu SW Research spytano Polaków, jak niejasności wokół obecnego prezesa NIK Mariana Banasia wpływają na ich ocenę rządu PiS. Odpowiedź jest jednoznaczna.

- Sprawa Banasia spowodowała pogorszenie wizerunku rządu u co drugiego mężczyzny i wśród 4 na 10 kobiet. Odsetek osób uważających, że sprawa ta niekorzystnie odbiła się na tym jak postrzegają gabinet rośnie wraz z wiekiem, wśród osób do 24 lat jest to co piąty respondent, pośród tych, którzy skończyli 50 lat - przeszło połowa - komentuje w rozmowie z rp.pl wyniki sondażu Piotr Zimolzak z SW Research.

- Pogorszenie opinii o rządzących deklaruje prawie co druga osoba z wyższym wykształceniem. Biorąc pod uwagę dochód takiego zdania jest co druga osoba zarabiająca od 1001 do 2000 zł oraz od 3001 do 5000 zł. Odpowiedź tę wskazywali najczęściej mieszkańcy miast wielkości od 200 do 499 tys. mieszkańców - prawie 6 na 10 z nich - dodaje.