Sondaż Ipsos. PiS ze sporą przewagą nad KO

Drugie miejsce należy do Koalicji Obywatelskiej, na którą zagłosowałoby 24 proc. wyborców. Jest to dwucyfrowa różnica względem partii rządzącej. Ostatnie badanie Ipsos przeprowadził jednak jeszcze przed powrotem Donalda Tuska do krajowej polityki, więc wynik ten oznacza wzrost o 6 pkt. proc.