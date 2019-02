Sondaż FES. Niemcy widzą zagrożenie w USA, Polacy - w Rosji

Aż 50 procent Niemców za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie uważa Stany Zjednoczone - wynika z badania przeprowadzonego przez niemiecką Fundację Friedricha Eberta. Polacy w przeważającej części boją się Rosji, ale jednocześnie opowiadają się za zwiększoną współpracą z Moskwą.

Sondaż pokazuje duże różnice w poglądach na kwestie bezpieczeństwa i geopolityki między poszczególnymi krajami. W porównaniu do Polaków, Niemcy, ale także w trochę mniejszym stopniu Francuzi mają znacznie łagodniejszy stosunek do Rosji i ostrzejszą ocenę działań USA. Ze stwierdzeniem, że Stany Zjednoczone są zagrożeniem dla bezpieczeństwa kontynentu zgadza się 50 proc. Niemców i 44 proc. Francuzów (przeciwnego zdania jest 47 proc. Niemców i 48 proc. Francuzów) i tylko 34 proc. Polaków (nie zgadza się 62 proc.).

Na Rosję jako zagrożenie wskazał natomiast jedynie co trzeci Niemiec (przeciwnego zdania jest 65 proc.). We Fracji odsetek odpowiedzi "tak" wyniósł 40 proc., a w Polsce - 77 proc.

Bardziej proukraińscy od Ukraińców?

Nasi zachodni sąsiedzi są też znacznie bardziej nieufni wobec NATO, a także niechętni integracji Ukrainy z zachodnimi strukturami. Tylko 23 proc. Niemców popiera akcesję Ukrainy do NATO, a 26 do Unii Europejskiej. Tymczasem aż dwie trzecie Polaków popiera europejskie dążenia Ukrainy. W przypadku członkostwa Ukrainy w Sojuszu, Polacy są bardziej entuzjastycznie nastawieni niż sami Ukraińcy. Wejście do NATO poparło 57 proc. ukraińskich respondentów, a do UE - 73 proc.