Mariusz Błaszczak o Fort Trump: "Jest zrozumienie"

Szef MON Mariusz Błaszczak biorący udział w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa przyznał, że rozmawiał z Amerykanami o projekcie amerykańskich baz w Polsce. - Jest duże zrozumienie, szczególnie jeżeli chodzi o Kongres USA - zapewnił.

Odwołania do koncepcji Reagana

- Mówiłem, dlaczego zależy nam na wzmocnieniu dwustronnych relacji, dlaczego to jest ważne dla bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO. Odnosiłem się do prezydentury Ronalda Reagana, mówiłem, jak ważne było podejście prezydenta Reagana do spraw związanych z bezpieczeństwem Europy i że ta polityka zakończyła się sukcesem, upadło imperium zła - cytuje relację Błaszczaka z konferencji w Niemczech portal RMF FM.