Merkel w Monachium: Nasz świat rozpadł się na wiele małych kawałków

W przemówieniu podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, niemiecka kanclerz krytykowała Amerykę i ostrzegła o rozpadającym się porządku światowym. Wiceprezydent USA bronił polityki Trumpa i zasugerował, że Ameryka nie może zagwarantować bezpieczeństwa tym, którzy są "uzależnieni od wschodu".

- Cała architektura, na której oparty jest świat jest w trudnym punkcie. Można powiedzieć, że rozpadła się na wiele małych kawałków - powiedziała niemiecka kanclerz. Jak zasugerowała, winę za to w dużej części ponosi administracja Donalda Trumpa, której filozofia działania podważa fundamenty współpracy międzynarodowej. Merkel skrytykowała postawę USA wobec Iranu (wycofanie się z wielostronnej umowy nuklearnej), nagłe decyzje o wycofaniu wojsk z Syrii i Afganistanu, podważanie jedności NATO oraz wywoływanie sporów handlowych z sojusznikami.

- Potrzebujemy NATO jako kotwicy stabilności na wzburzonym morzu. Potrzebujemy go jako wspólnoty wartości. Nigdy nie powinniśmy zapominać, że NATO zostało założone nie tylko jako sojusz wojskowy, ale sojusz narodów, które podzielają wspólne wartości - powiedziała Merkel.

Dodała, że Niemcy zobowiązują się do podniesienia wydatków na obronę do poziomu 1,5 proc. PKB do 2024 roku. Merkel zwróciła też uwagę na zagrożenie płynące z Rosji. W szczególności na prowadzoną przez Moskwę "wojnę hybrydową prowadzoną w internecie, która odczuwana jest każdego dnia w każdym europejskim kraju".