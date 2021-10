Sondaż dla WP po wyroku TK. Wicerzecznik PiS komentuje

Trybunał Konstytucyjny uznał wyższość polskiego prawa nad prawem unijnym. Zapytaliśmy Polaków - czy po tym wyroku Polska zmierza w kierunku wyjścia z UE? Wyniki sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polskie nie są jednoznaczne. 45,4 proc. uczestników badania stwierdziło, że czwartkowe orzeczenie TK nie jest wydarzeniem, które może doprowadzić do polexitu. Z kolei według 38,7 proc. badanych orzeczenie Trybunału może prowadzić do opuszczenia Unii przez nasz kraj. Co na to wicerzecznik PiS Radosław Fogiel? - Ten sondaż pokazuje bardzo zróżnicowane opinie, w związku z czym trudno wyciągać z niego jednoznaczne wnioski. Ale nie dziwię się tym, którzy w jakiś sposób odpowiedzieli twierdząco - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Jeżeli duża część klasy politycznej, zamiast zachowywać się odpowiedzialnie, zamiast podkreślać, że stwierdzenie przez TK wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym nie jest po pierwsze niczym nadzwyczajnym w Polsce, bo Trybunał już taką linię orzeczniczą przez lata wypracowywał, po drugie, że sądy konstytucyjne wielu krajów już podobne rozstrzygnięcia wydawały, zamiast podkreślać, że jest to naturalne w suwerennym kraju, to duża część opozycji stara się wykorzystać tę sytuację do siana paniki - argumentował Fogiel.