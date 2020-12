Sondaż. Coraz więcej Polaków opowiada się za prawem do aborcji

"Czy Pana/Pani zdaniem kobieta powinna mieć prawo do przerwania ciąży do 12. tygodnia jej trwania?” - takie pytanie na zlecenie serwisu oko.press zadał Polakom Ipsos. Aż 66 proc. badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.

Poparcie dla prawa do aborcji do 12. tygodnia ciąży wzrosło bardzo wśród najmłodszej grupy respondentów - w wieku 18-29 lat. Już 79 proc. ankietowanych z tej grupy wiekowej udzieliło odpowiedzi twierdzącej (w 2019 roku było to 48 proc.).