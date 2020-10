Najnowszy sondaż IBRiS dla WP. Wyborcy PiS zaskakują ws. aborcji

Sondaż IBRiS dla WP. Zaskoczenie wśród wyborców PiS ws. aborcji

Według sondażu IBRiS dla WP za zaostrzeniem prawa do aborcji opowiedziało się 12,2 proc. ankietowanych, z kolei za ułatwieniem dostępu do zabiegu, w przypadkach innych niż wymienia to ustawa, zagłosowało 32,4 proc. badanych.

Sondaż IBRiS dla WP ws. aborcji. "Jarosław Kaczyński idzie wbrew woli swoich wyborców"

Inaczej uważają wyborcy PiS. Wyniki sondażu IBRiS dla WP jasno wskazują, że pomimo tego, iż większość jest za zachowaniem obecnego kompromisu, spory odsetek ankietowanych jest za zaostrzeniem prawa do aborcji w Polsce (30 proc.). Odmiennego zdania jest 4 proc. badanych, którzy uważają, że dostęp do aborcji powinien zostać ułatwiony.

Duma podkreślił przy tym, że PiS obecnie ma w miarę stabilną sytuację, a wszystko to ze względu na to, że najbliższe wybory odbędą się dopiero za trzy lata. - Ale gdyby wybory odbyły się dzisiaj, to część wyborców PiS - oczywiście nie zagłosowałoby na inne ugrupowanie - ale nie pojawiłoby się przy urnach, co miałoby miażdżący wpływ na wynik PiS - stwierdził szef IBRiS.