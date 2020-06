Sonda TVP Info unieważniona przez atak botów. Co na to specjaliści?

Sonda TVP. Według internautów Trzaskowski wygrał debatę, ale sondę unieważniono

Wspomniana Anna Mierzyńska przekazała wcześniej, że kupowanie głosów w sondzie to nic trudnego. "Kupienie głosów w twitterowej sondzie to jedna z najprostszych spraw. Kwestia pieniędzy, a nie posiadania botów przez tworzącego sondę. Ps. Każdy te głosy może dokupić” – poinformowała na Twitterze.

Sonda TVP. Czy TVP Info mogło wykryć podczas sondy "strumień 600 botów”?

"W różnych ankietach internetowych oczywiście można głosować botami i można nawet takie "fałszywie oddane" głosy wykrywać. Ale czy da się to zrobić na Twitterze, który w przeciwieństwie do innych serwisów nie pokazuje kto i jak głosował pod odpowiedziami? Może twórca ankiety ma dostęp do większej ilości bardziej szczegółowych danych? Niestety nie. Sprawdziliśmy to” – podaje niebezpiecznik.pl.

Według specjalistycznego portalu wcale nie oznacza to jednak, że wyniki ankiety są prawdziwe. "To jednak nie oznacza, że w wyniki ankiety TVP należy wierzyć. W zasadzie, to nie należy wierzyć w żadne wyniki jakichkolwiek internetowych ankiet. Może niektórych rozczarujemy, ale każdej ankiecie można nabić głosy, nawet takim, które wymagają "założenia konta" (jak na Twitterze) do oddania głosu. Po prostu takie konta też da się (pół)automatycznie zakładać" - czytamy na portalu niebezpiecznik.pl.