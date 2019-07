Sobótka. Wykryto bakterię E. coli. Zakaz używania wody

W wodzie z wodociągu sieciowego Świątniki, który zaopatruje gminę Sokółka (woj. dolnośląskie) wykryto podwyższone stężenie bakterii grupy coli. W związku z tym wprowadzono zakaz korzystania z wody.

Zakaz ma trwać do odwołania. Obowiązuje on we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Sobótka poza Sulistrowiczkami. Wodę zdatną do użycia mieszkańcom przywozi beczkowóz.