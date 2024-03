Sobota przyniesie ciepło i słońce. Z jednym wyjątkiem

Co do temperatur, to maksymalne wartości wyniosą 17-18 stopni Celsjusza w rejonach nadmorskich, z wyjątkiem Półwyspu Helskiego, gdzie będzie nieco chłodniej - zaledwie około 10-11 stopni. W centralnej części kraju termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia około 20-22 stopni, a na południu kraju temperatura może wzrosnąć nawet do 25 stopni. – Tam będzie najcieplej – podkreślił synoptyk z Centralnego Biura Prognoz IMGW.