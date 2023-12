Śnieżyce w Polsce. Tysiące odbiorców bez prądu

Z powodu śliskich nawierzchni dróg nastąpiły skrócenia lub zmiany tras autobusowych linii aglomeracyjnych do podkrakowskich miejscowości: linia 215 skrócona do Rzeszotary Panciawa, linia 270 bez Maciejowice Pętla, linia 228 skrócona do Morawica Krzyżówka, linia 258 skrócona do Morawica Szkoła, linia 278 bez wjazdu do Radwanowic i Pisar.