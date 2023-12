Śnieg w całym kraju. Zimowa pogoda nie odpuszcza

- Temperatura na południu kraju będzie wynosiła od minus 10 do minus 7 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich, szczególnie Sudetów, spadnie, do co najmniej minus 15 stopni Celsjusza. Natomiast na pozostałym obszarze kraju wyniesie od minus 6 do minus 1 stopnia Celsjusza - przekazała Dąbrowska.