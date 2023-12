Takich śnieżyc nie było już dawno. Zasypało część Polski

W sobotę niemal w całym kraju wystąpią opady śniegu, na południu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym i ograniczające widzialność do 300 m. Przyrost pokrywy śnieżnej w południowej i południowo-wschodniej części kraju prognozowany od 5 cm do 12 cm, miejscami w województwie małopolskim i podkarpackim oraz na południu lubelskiego do 20 cm, a w Karpatach do 25 cm.