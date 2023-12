Kraków zasypany śniegiem. Trudne warunki na drogach

Ze względu na śliskie drogi doszło do skrócenia lub zmiany tras autobusowych linii aglomeracyjnych do podkrakowskich miejscowości - linia 215 została skrócona do Rzeszotary Panciawa, linia 270 nie ma wjazdu do Maciejowice Pętla, linia 228 została skrócona do Morawica Krzyżówka, linia 258 została skrócona do Morawica Szkoła, a linia 278 nie ma wjazdu do Radwanowic i Pisar.