Śnieg i chłód zaskoczyły na Pomorzu. Nagrania mieszkańców

Nagły atak zimy w woj. pomorskim i zachodniopomorskim. We wtorek media społecznościowe obiegły nagrania z opadów śniegu na Pomorzu. Wielu mieszkańców uwieczniło nietypową aurę za oknem. "Kwiecień plecień" - pisali użytkownicy Facebooka, publikując swoje nagrania i trudno się z tym nie zgodzić. Na materiale Emilii Boschke z Bytowa widać, że cały ogród wokół domu pokrył biały puch. Widok choinek przywoływał grudniową atmosferę świąt. Chwilowe załamanie pogody nad północą i północnym-zachodem spowodowane jest niżem, który dotarł we wtorek nad Polskę wraz z napływem chłodniejszego powietrza. IMGW ostrzega przez załamaniem pogody. Ochłodzenie obejmie większą części Polski. Temperatura z 20 st. C spadnie gwałtownie miejscami do nawet -4 st. Przez najbliższe dni w wielu regionach czekają nas przymrozki. Wróci chłód, a razem z nim opady deszczu i śniegu.