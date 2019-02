SN: proces ws. fałszowania dokumentacji medycznej rusza od nowa. Lew R. znów na ławie oskarżonych

Głośny proces w sprawie korupcji i fałszowania dokumentacji medycznej, w którym jednym ze skazanych był producent filmowy Lew R., ma toczyć się od nowa. Tak orzekł we wtorek Sąd Najwyższy. Zdaniem SN w sprawie tej naruszono zasadę obiektywizmu.

- My nadal nie wiemy, co w dokumentacji niejawnej, nieudostępnionej szerszemu gronu, się znajduje i jak dalece można wyciągać wnioski z tego braku. Jedno jest niezaprzeczalne - w tym procesie minister spraw wewnętrznych decydował o zakresie materiału dowodowego, jakim sąd mógł się posługiwać. To jest sytuacja niedopuszczalna - stwierdził przewodniczący składu orzekającego SN sędzia Andrzej Tomczyk.

Lwa R. i jego syna CBA zatrzymało w 2009 r. Prokuratura oskarżyła obu, że w 2005 r. mieli nakłaniać Konrada T. (skruszonego przestępcę, który miał załatwiać "lewe" zwolnienia, a następnie opowiadał o tym jako świadek koronny) do udzielenia korzyści majątkowej i wręczyć 210 tys. zł łapówki za pośrednictwo w organizowaniu fałszywych dokumentów o stanie zdrowia. Miały one pomóc producentowi w uniknięciu odbycia kary 2,5 roku więzienia za pomoc w płatnej protekcji wobec Agory. Marcinowi R. dodatkowo zarzucono zamiar utrudniania postępowania karnego wobec jego ojca. Obaj nie przyznali się do winy - groziło im do 10 lat więzienia.