Smutne pokłosie pandemii. Przerażająca liczba prób samobójczych dzieci

Rok 2021 jeszcze nie dobiegł końca, a liczba dotychczas dokonanych prób samobójczych nastolatków przeraża. Jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna", od stycznia do września 2021 roku służby odnotowały ponad tysiąc takich prób wśród dzieci i nastolatków. "DGP" podkreśla, że jest to znacznie większa liczba niż w całym 2020 roku (843 próby) oraz 2019 r. (951) i latach poprzednich - w 2018 i 2017 roku odnotowano po ok. 700 przypadków.