Smog Warszawa - 28 stycznia. Sprawdź, jaka jest dziś jakość powietrza

Smog Warszawa - coraz lepsza jakość powietrza nad Warszawą. Mimo to smog nadal dokucza mieszkoańcom wszystkich dzielnic.

Smog Warszawa – 28 stycznia

Smog w Warszawie jest już znacznie słabszy niż jeszcze kilkanaście godzin temu. Mimo to, większość czujników nadal wskazuje, że zawartość PM10 w powietrzu przekracza dopuszczalną normę o kilkadziesiąt procent. Średnia pomiarów w Warszawie na godzinę 7:00 wynosiła 60 µg/m3. Dopuszczalna norma to 50 µg/m3, a stan alarmowy to 300 µg/m3.