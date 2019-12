Smog to efekt grzechu ekologicznego. Krucjata ojca Stanisława

O. Stanisław Jaromi, chrześcijański ekolog, autor książki „Boska ziemia” rusza do walki z krakowskim smogiem. Podczas festiwalu #ECOwCENTRUM w krakowskim Kinie Kijów namawia do ekologicznego nawrócenia.

- Chcemy namówić wszystkie podkrakowskie gminy do tego, by przynajmniej 1% budżetu przeznaczyć na wymianę pieców. 1% to wielkie przyspieszenie tego procesu. Dzisiaj gminy wydają średnio 0,1% własnego budżetu. – apeluje w trakcie festiwalu #ECOwCENTRUM wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

– W Małopolsce jest około czterech milionów domów, które są ogrzewane węglem i drewnem, większość to kotły, które nie spełniają standardów emisyjnych. Robimy badania i pytamy mieszkańców, co w najbliższym czasie chcieli zrealizować, zmienić w swoim domu. Wymiana pieca ciągle nie jest w pierwszej dziesiątce. Ważniejszy jest zakup nowego samochodu czy telewizora. W ten sposób walki o czyste powietrze nie wygramy.