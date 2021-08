"Śmieszne argumenty". Magdalena Sroka o słowach Jarosława Kaczyńskiego

- Nie jesteśmy jako państwo zainteresowani tym, by ludzie za zyski podatkowe w Polsce budowali sobie domy w Alpach - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z PAP. Do jego słów odniosła się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka. - To są właśnie śmieszne argumenty. Dla mnie to są zupełnie niepoważne argumenty. Jeżeli ludzie pracują, odprowadzają podatki, stać ich na to, żeby sobie kupić dom w jednym, czy innym miejscu, to jest tylko i wyłącznie zasługa ciężkiej pracy każdego przedsiębiorcy - stwierdziła. - Słyszymy również w tym wywiadzie o narkobiznesie, który może wejść na rynek medialny. To jest również abstrakcyjny argument. Proszę wyobrazić sobie kolumbijskie kartele, które postanawiają przejąć TVN i wykupują udziały od Discovery - kontynuowała. - Uzasadnienia co do podejmowanych decyzji przez PiS w mojej ocenie są nieprawdziwe. Nie wiem, do kogo mają trafić, chyba tylko do wąskiej grupy wyborców PiS - podsumowała Sroka.