Śmiertelny wypadek w Katowicach. Kierowca prowadził z zamarzniętą szybą

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek po godz. 7.00 na ul. Witosa w Katowicach. 72-letni kierowca na przejściu dla pieszych wjechał w 73-letnią kobietę. Seniorka w stanie ciężkim trafiła do szpitala, lekarzom nie udało się jej uratować. Do wypadku mogły przyczynić się nieodmrożone szyby w pojeździe prowadzonym przez starszego mężczyznę.