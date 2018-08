Śmiertelny wirus w Grecji. Gorączka Zachodniego Nilu przenoszona przez komary.

Greckie centrum ds. kontroli i prewencji chorób, Keelpno podało, że w ciągu ostatnich 48 godzin trzy osoby zmarły na skutek zakażenia wirusem powodującym gorączkę Zachodniego Nilu. Śmiertelny wirus przenoszony jest przez komary.

Wirus gorączki Zachodniego Nilu w Grecji.

Jak podaje Keelpno – greckie centrum ds. kontroli i prewencji chorób, od końca maja do 9 sierpnia doszło już do 90 przypadków zakażeń wirusem gorączki Zachodniego Nilu . Spośród zarażonych osób 48 miało poważne choroby mózgu, a 12 przeszło jedynie delikatną infekcję. W przeciągu ostatnich 48 godzin w greckich szpitalach zmarły trzy osoby. Lekarze nie wykluczają, że będzie więcej ofiar.

Wirus gorączki Zachodniego Nilu – objawy.

Większość osób zarażonych wirusem powodującym gorączkę Zachodniego Nilu przeważnie nie ma objawów. Jeśli organizm jest osłabiony i dochodzi do rozwinięcia się choroby to symptomy pojawiają się w okresie od 2 do 15 dni od zarażenia. Gorączka Zachodniego Nilu w lekkiej postaci może dawać objawy podobne do grypy. Wystąpią wtedy: gorączka, ból głowy, bóle mięśni, powiększenie węzłów chłonnych i drobna wysypka. W cięższych przypadkach mogą pojawić się nudności, wymioty, zaburzenia koordynacji i świadomości. Jeśli wirus przedostanie się do mózgu to zakażenie może być śmiertelne. Wirus gorączki Zachodniego Nilu może wtedy wywołać zapalenie opon mózgowych czy zapalenie mózgu.