Śmiercionośny atak Rosjan. Zełenski apeluje do sojuszników

"Rosję trzeba pociągnąć do odpowiedzialności za ten terror, a każdy pocisk i każdy Shahed muszą zostać zestrzelone. Świat może to zapewnić, a nasi partnerzy mają niezbędne zdolności. Zostało to dowiedzione, na przykład, w przestrzeni powietrznej na Bliskim Wschodzie i powinno funkcjonować w Europie" - dodał ukraiński prezydent w komunikacie na Telegramie.