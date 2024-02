"Śmiercionośna flota" odstraszy Chiny? Gigantyczny plan Australii ogłoszony

Minister obrony Richard Marles powiedział we wtorek, że rząd przeznaczył dodatkowe fundusze w ramach planu o wartości 54 miliardów dolarów australijskich, mającego na celu odnowienie floty nawodnej w nadchodzącej dekadzie. Liczba okrętów wojennych, w każdej chwili gotowych do walki, zwiększy się z 11 do 26.