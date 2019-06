Śmierć wojskowego. Zostawił list: "Gdyby w plutonie było dobrze, to może bym tu był"

Był 31-letnim żołnierzem 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina oraz strażakiem-ochotnikiem. W lutym znaleziono jego ciało. Adam Gwoździk się powiesił. Ze śledztwa Onetu wynika, że "gdyby nie pluton, Adam by żył".

Rano 2 lutego w lesie w Bartoszewie pod Szczecinem przechodzień zobaczył wiszące zwłoki. Okazało się, że to 31-letni żołnierz Adam Gwoździk. Prokuratura wszczęła i szybko umorzyła śledztwo (tak wynika z dokumentów). Uznała - przed sekcją zwłok i przesłuchaniem świadków - że śmierć nastąpiła bez udziału osób trzecich. Teraz jednak śledczy sprawdzają, jak zmarły był traktowany w 12. Brygadzie.

Sprawę opisuje Onet. Rodzina nie rozumiała, dlaczego Adam targnął się na swoje życie. Odpowiedź była w liście samobójczym, który znalazła rodzina, nie służby. "Gdyby w plutonie było dobrze, to może bym tu był" - napisał Adam. Podał też współrzędne miejsca, w którym później znaleziono jego ciało. Kiedy brat Adama zgłosił się z listem do Żandarmerii Wojskowej, ta wznowiła śledztwo.

"Plutonowy chwalił się, że podwładni przez niego płaczą"

- Trafił najgorzej, jak tylko się dało - podkreślił rozmówca portalu odnosząc się do plutonu, do którego przydzielony był Adam. Tylko dwóch żołnierzy służyło bezpośrednio pod Tomaszem Ł.: właśnie Adam i Patryk P. Plutonowy miał znęcać się psychicznie nad mężczyznami.

"Kilku świadków miało zeznać, że widzieli, jak ci dwaj żołnierze wychodzą z jego kancelarii z płaczem (...) Kiedy przychodzili do niego z wnioskami na przykład o udzielenie dnia wolnego, potrafił brać kartkę z podaniem, podrzeć ją na ich oczach lub zmiąć ją w ręku i rzucić nią w podwładnych. Właśnie taką pomiętą kartkę znalazła w szafce Adama rodzina, kiedy zjawiła się w jednostce, aby zabrać jego rzeczy" - pisze Onet.

- Tomasz Ł. kompleksy leczy, wyżywając się na podwładnych. Wszyscy w jednostce wiedzieli, że nie powinien mieć pod sobą ludzi - powiedział jeden z żołnierzy ze Szczecina. Plutonowy miał się chwalić, że podwładnych doprowadza do płaczu. Zarzucał im, że są słabi psychicznie i nie nadają się do wojska. A Adamowi blokował przeniesienie do innego pododdziału.