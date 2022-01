Śmierć w Burger Kingu. Amerykańska nastolatka zastrzelona podczas napadu

Naoczny świadek potwierdził, że rewolwerowiec uderzył pistoletem klienta, a następnie kobietę-menedżerkę w twarz. Według New York Post donosi, że gdy dziewczyna dała złodziejowi 100 dolarów gotówki z kasy, przestępca odwrócił się, by odejść, ale odwrócił się ponownie i strzelił Bayron-Nieves w tors. Nastolatka została przewieziona do pobliskiego Metropolitan Hospital, gdzie uznano ją za zmarłą.