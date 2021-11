Śmierć uchodźców na kanale La Manche. Trop prowadzi do Niemiec

Jeden z podejrzanych o przemyt ludzi, zatrzymany w noc po zatonięciu łodzi z migrantami na kanale La Manche, pochodził z Niemiec – poinformował francuski minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin w rozmowie ze stacją RTL. – To on kupił w Niemczech pontony – dodał minister. Według niego dość często pontony wykorzystywane do przeprawiania migrantów przez kanał La Manche pochodzą z RFN. – Przemytnicy kupują je w Niemczech za gotówkę – relacjonował Darmanin ustalenia służb.