Śmierć uchodźców na granicy z Białorusią. Służby pracują nad ustaleniem ich tożsamości

Zmarł na terytorium Polski niedaleko granicy z Litwą, we wsi Dworczysko pod Gibami. Towarzyszyły mu dwie osoby. - Mężczyzna zaczął zachowywać się w sposób dziwny, bardzo niepokojący. Do tego stopnia niepokojący, że wykonano telefon do Iraku, do kogoś z jego rodziny z pytaniem, czy ta osoba zażywa narkotyki. Ktoś z rodziny miał powiedzieć, że nie. Dwaj współtowarzysze czuwali przy mężczyźnie. Gdy zasnęli i się obudzili, ten już nie żył – mówił na konferencji szef MSWiA Mariusz Kamiński.