Śmierć Piotra Pawłowskiego. Są ostateczne wyniki sekcji

Po śmierci Piotra Pawłowskiego jego rodzina złożyła zawiadomienie ws. możliwości popełnienia błędu medycznego. Sprawą zajmuje się prokuratura. Jak ustaliła Wirtualna Polska, dysponuje już ostatecznymi wynikami sekcji zwłok.

Jak dodała, podkreślając, że jest to jej prywatna opinia, "wynik nie odbiega on od wstępnego wyniku".

- W sposób niewłaściwy została udzielona pomoc panu Piotrowi Pawłowskiemu. Złożenie zawiadomienia do prokuratury było uzasadnione. Doszło do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu w skutek niedotlenienia. Nie ma informacji "w skutek niedotlenienia", ale biorąc pod uwagę, jaki był poziom saturacji - poziomu nasycenia tlenem naszych tkanek mózgu (my powinniśmy mieć 96 i wyżej, a pan Piotr Pawłowski miał na poziomie 55), tak było. A mózg jest tą częścią ciała, która najszybciej zaczyna obumierać, jak nie dostaje tlenu - tłumaczyła, zaznaczając, że to jej prywatne zdanie.