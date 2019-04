Śmierć Piotra Pawłowskiego. Jest wniosek o ukaranie lekarza

Jak ustaliła WP, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie skierował do Sądu Lekarskiego wniosek o ukaranie Jerzego M. To ten lekarz miał nie pomóc Piotrowi Pawłowskiemu podczas akcji ratunkowej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna.

Wirtualna Polska dotarła do pisma adresowanego do Ewy Pawłowskiej, wdowy po znanym działaczu społecznym. Pismo datowane na 5 kwietnia zostało sporządzone przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Ewelinę Bobek-Pstruchę. "Informuję, że zakończone postępowanie wyjaśniające wobec Jerzego M. zakończyło się sporządzeniem wniosku o ukaranie lekarza. Sprawa zostaje przekazana do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Lublinie" – czytamy w piśmie rzecznika.