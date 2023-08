Śmierć Norwega we Wrocławiu. Tragiczny finał policyjnej interwencji

Problemy z oddychaniem

Obezwładniony 28-latek był pobudzony i zaczął wykazywać problemy z oddychaniem. Na miejsce wezwano ratowników medycznych "aby wspólnie kontynuować działania w sposób gwarantujący maksymalne bezpieczeństwo" - wyjaśnia dalej policja. Zastosowano środki uspokajające, na skutek których doszło do omdlenia, a następnie do utraty przytomności. Przystąpiono do resuscytacji. Czynności życiowe mężczyzny zostały przywrócone, przewieziono go do szpitala, lecz tam zmarł po ponad godzinie.