Krótki wpis Andrzeja Dudy. Mocny sygnał prosto do Kremla

- Po raz kolejny okazało się kim naprawdę jest Władimir Putin - podkreślił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - To polityk, który zabija własnych ludzi, który zabija własnych obywateli, zabija ich na froncie na Ukrainie, zabija więźniów politycznych, bo to przecież on odpowiada za śmierć Aleksieja Nawalnego. I nikt w tej sprawie nie powinien mieć dzisiaj żadnych złudzeń z kim mamy do czynienia - dodał.