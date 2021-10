Śmierć na polsko-białoruskiej granicy. Straż Graniczna znalazła kolejne ciało

Śmierć migrantów na granicy

To kolejny przypadek śmierci na polsko-białoruskiej granicy. W środę 20 października media informowały o wyłowieniu z Bugu ciała 19-letniego Syryjczyka. Wedle relacji mężczyzny, któremu udało się przeprawić przez rzekę, on i jego zmarły kolega zostali wepchnięci do rzeki przez białoruskich pograniczników.