Mariusz Kamiński odpowiedział na list szefa niemieckiego MSW. "Przekazuję ofertę pełnego wsparcia"

"Ustalenia naszych służb wskazują, że wielu organizatorów tego przestępczego procederu przebywa legalnie na terenie Niemiec. Jesteśmy gotowi do przekazania stronie niemieckiej szczegółowych ustaleń. Jest to niezmiernie ważne, gdyż to właśnie Niemcy pozostają krajem docelowym dla większości migrantów" - czytamy w liście.