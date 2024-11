Śmierć na parafii w Drobinie. Zresetowano telefon 30-latka?

Zresetowany telefon, rozżalona rodzina

Coraz więcej wątpliwości ma rodzina zmarłego, która o jego śmierci dowiedziała się 18 godzin po potwierdzeniu zgonu. - Totalnie tego nie rozumiemy, bo on miał przy sobie kartę ICE z numerami telefonów do najbliższych. Jak to jest możliwe, że na plebanii pojawiła się rodzina wikariusza i biskup, a my odchodziliśmy od zmysłów. Dlaczego nikt z plebanii, czy policji do nas nie zadzwonił? - mówili bliscy 30-latka w rozmowie z Wirtualną Polską.