Śmierć Magdaleny Żuk. Polscy śledczy otrzymają materiał dowodowy z Egiptu

- Egipska prokuratura zgodziła się przekazać stronie polskiej cały materiał dowodowy zgromadzony przez tamtejsze organy ścigania w ramach prowadzonego śledztwa w sprawie śmierci Magdaleny Żuk. To najświeższa informacja w tej sprawie - poinformował Wirtualną Polskę prok. Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Ma do tego dojść w "najbliższym czasie".

"Obszerny materiał dowodowy"

Śmierć Magdaleny Żuk

Przypomnijmy: w kwietniu 2017 roku 27-latka ze Zgorzelca samotnie poleciała do Egiptu. Tam zaczęła się dziwnie zachowywać, dlatego przewieziono ją do szpitala, ale odmówiła badań. Została wymeldowana i rezydent odwiózł ją na lotnisko. Nie wpuszczono jej jednak do samolotu - z powodu stanu, w jakim się znajdowała. Nie przyjęto jej również ponownie do hotelu.