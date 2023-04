Śmierć Magdaleny Żuk. Nowe szczegóły śledztwa

Magdalena Żuk 25 kwietnia 2017 roku poleciała do kurortu Marsa-Alam w Egipcie. Miała się tam wybrać z chłopakiem, jednak jej partner miał problemy z paszportem i kobieta wyruszyła sama. Podczas ostatniej rozmowy telefonicznej Żuk prosiła partnera, by ją zabrał do Polski. Była bardzo przestraszona, cały czas płakała. Do dziś nie wiadomo, dlaczego była w takim stanie.