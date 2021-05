Śmierć George'a Floyda. Czterech byłych policjantów oskarżonych

Przypomnijmy, że w kwietniu ława przysięgłych w USA uznała 45-letniego Dereka Chauvina winnym śmierci George'a Floyda. Byłemu funkcjonariuszowi policji z Minneapolis grozi do 40 lat pozbawienia wolności a morderstwo drugiego stopnia, do 25 lat za morderstwo trzeciego stopnia i do 10 lat za nieumyślne spowodowanie śmierci.